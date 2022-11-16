وأكد وزير التنمية المحلية -فى بيان اليوم الأربعاء - أن الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للمواقف بالمحافظات وآليات تطبيقها تهدف إلى وضع خطوط إرشادية تمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمالها فيما يخص تخطيط وتصميم وتنفيذ المواقف على مستوى القرى والمدن، والوصول إلى نموذج مقترح لتقييم مدى استيفاء المواقف القائمة للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذى القرار على تحديد مدى جدوى تطويرها فى مكانها أو نقلها إلى مكان أخر، وأيضًا إنشاء مواقف جديدة لتلبية احتياجات المواطنين والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق تنمية بالمجتمعات العمرانية القائمة والجديدة.
من جانبه قال الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، إن مخرجات الدليل الرئيسية تتضمن خطة عمل للتعامل مع إنشاء المواقف الجديدة والقائمة، بما يمكن الإدارة المحلية من تصميم المواقف سواء المحلية أو الإقليمية، وكذلك خطة عمل للتعامل مع المواقف القائمة سواء المخططة أو العشوائية، مشيرا إلى أن الدليل يقدم استبيانًا للوضع الراهن لمساعدة العاملين بالإدارات الهندسية فى المحافظات على تقييم الوضع الراهن للمواقف واتخاذ القرار المناسب سواء بإعادة التخطيط بالكامل فى نفس المكان أو نقل الموقف إلى مكان آخر، أو التدخل المحدود فى تطوير الموقف من حيث إضافة بعض الخدمات أو تنظيم الموقف.
جدير بالذكر أن إطلاق وتعميم الدليل التصميمى للإدارة المحلية للمواقف يأتى ضمن مجموعة من الأدلة التى قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإعدادها من أجل دعم الإدارة المحلية بالأساليب والمنهجيات التى تمكنها من تبنى نهج التنمية المحلية المتكاملة وتعزيز قدراتها على تصميم وتنفيذ الخدمات المحلية التى تتطلب التخطيط الحضرى ومدخلات التصميم مثل محطات النقل والأسواق السويقات المحلية، وغيرها من المبانى أو المرافق للخدمات المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام آمنة: تعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية لمواقف النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.