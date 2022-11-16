- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقال الدكتور محمد الخشت، وفقا لبيان صحفى، إن حملة التوعية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمى لمرضى السكر، مؤكدًا أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم، لافتًا إلى أن علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التى تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.
واستهدفت الحملة توعية منتسبى الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم (العشوائى والتراكمى) على أكثر من 500 من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التى ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.
وضمت الحملة نخبة من أفضل الأطباء والمتخصصين من كلية طب قصر العينى من أجل تقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، فى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى اليوم العالمى لمرضى السكر بهدف زيادة وعى المجتمع الجامعى بعوامل الخطر التى تؤدى إلى مرض السكر وآثاره، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة عنه، ومتابعة مريض السكر بما يتوافق مع سن المريض ونوع مرض السكر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة توعوية عن مرض السكرى بجامعة القاهرة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.