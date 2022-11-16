حملة توعوية عن مرض السكرى بجامعة القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصرى عميدة كلية الطب، حملة توعوية بالحرم الجامعى لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات.





وقال الدكتور محمد الخشت، وفقا لبيان صحفى، إن حملة التوعية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمى لمرضى السكر، مؤكدًا أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم، لافتًا إلى أن علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التى تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.

واستهدفت الحملة توعية منتسبى الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم (العشوائى والتراكمى) على أكثر من 500 من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التى ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

وضمت الحملة نخبة من أفضل الأطباء والمتخصصين من كلية طب قصر العينى من أجل تقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، فى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى اليوم العالمى لمرضى السكر بهدف زيادة وعى المجتمع الجامعى بعوامل الخطر التى تؤدى إلى مرض السكر وآثاره، وتوفير المعلومات الطبية اللازمة عنه، ومتابعة مريض السكر بما يتوافق مع سن المريض ونوع مرض السكر.