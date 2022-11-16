انقطاع المياه عن مدينة بـ الشرقية اليوم لمدة 5 ساعات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه، اليوم الأربعاء، بدءا من الساعة الـ 9 صباحا، وحتى الساعة الـ 2 عصر اليوم، لمدة 5 ساعات؛ لوجود أعمال تطهير للخزان الأرضى الخاص بالمحطة.

وأهابت الشركة بالأهالى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، مشيرة إلى توافر سيارات مياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أنه سوف يتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية خلال فترة التوقف.