نشاط الرئيس السيسى وأخبار الشأن المحلى يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "السيسى يتابع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازى مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق إستراتيجية الدولة الشاملة فى هذا الإطار، خاصة عن طريق نظم الرى الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى.

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن "الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصة فى منطقة توشكى بجنوب الوادى".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على حجم الأعمال الحالى فى مختلف مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائى الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنوى، كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافى لمساحات الأراضى الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلا عن الدراسات ذات الصلة بكل من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة.

وتحت عنوان "أبو قير الجديدة أول مدينة مصرية داخل جزيرة صناعية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية، وذلك فى إطار التنمية الشاملة للمحافظة فى كل القطاعات، مشيرا إلى أهمية ربط تلك الجهود بالتطوير الجارى حاليا فى شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية، ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وأوضحت صحيفة "الأخبار" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أ.ح محمد فکری مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى إن الرئيس اطلع على "مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموى المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية".

وتم فى هذا الإطار عرض تفاصيل تطوير منطقة شرق الإسكندرية، خاصة ما يتعلق بإنشاء مدينة أبو قير الجديدة، والتى تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية فى البحر المتوسط، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلا عن إضافة حيز عمرانى جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحرى على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التى من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجى الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.

وتحت عنوان "الرئيس يتابع إجراءات طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع على بدء إجراءات طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة، تمهيدا لطرح حصص من تلك الشركات، لتداول أسهمها، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافى، بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يستهدف تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية، بشركاته المتنوعة، فى دعم الاقتصاد الوطنى، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به شركات "الخدمة الوطنية" من إمكانات كبيرة، تؤهلها للمساهمة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة حاليا فى مختلف القطاعات.

وأوضحت صحيفة "الأهرام" أن جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح. محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، واللواء أ.ح. ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافى".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول فى البورصة.

وتحت عنوان "العفو الرئاسى تعلن إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن لجنة العفو الرئاسى أعلنت، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا فى إطار استمرار عمل اللجنة فى ملفات الإفراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى والتعبير والمحبوسين احتياطيا على ذمة هذه القضايا ودمجهم مجتمعيا.

وأوضحت أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا وفقا للقواعد المنظمة لعملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة،مشيرة إلى استمرار عملها بالتنسيق مع أجهزة الدولة وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وتحت عنوان "10.5 جنيه سعر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن توفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدى بسعر 14.5 جنيه للكيلو فى فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، كما أعلن توفير الأرز الأبيض البلدى لكل السلاسل التجارية فى المحافظات بأسعار متفاوتة، حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "حشد استثمارات القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والتحلية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى شهدت أمس توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة..حضر التوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق الملا وزير البترول.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حاليا.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن صندوق مصر السيادى يمثل ذراعا استثمارية مهمة للحكومة المصرية، مضيفة أن دوره يتمثل فى البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثمارى جيد يتم عرضه على القطاع الخاص، مؤكدة أن الصندوق يقوم حاليا بإزالة كل الأعباء التى قد يتحملها المستثمر المحلى والأجنبى فى التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانا بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

وأوضحت السعيد أن مصر استثمرت بشكل كبير فى مجال البنية التحتية والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، فضلا عما قامت به مصر من تعديلات فى التشريعات، مشيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادى المصرى من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافا للوصول إلى تريليون جنيه خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.