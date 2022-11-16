طقس اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة اليوم، من المتوقع تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 24 17

العاصمة الإدارية 24 17

6 أكتوبر 24 16

بنها 23 16

دمنهور 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 24 17

دمياط 23 19

بورسعيد 22 18

الإسماعيلية 25 16

السويس 25 17

الزقازيق 24 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 16

شلاتين 29 21

الإسكندرية 23 17

العلمين الجديدة 23 17

وادى النطرون 24 16

مطروح 22 16

السلوم 21 12

سيوة 23 16

العريش 23 17

رفح 22 18

الطور 24 16

كاترين 17 10

رأس سدر 24 18

نخل 22 13

طابا 23 20

نويبع 24 20

حلايب 25 21

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 27 19

مرسى علم 26 20

الفيوم 24 17

بنى سويف 24 14

المنيا 23 13

أسيوط 23 12

سوهاج 24 13

قنا 25 16

الأقصر 24 17



أسوان 27 17

الوادى الجديد 24 12

أبوسمبل 26 18

أبو رماد 26 19

رأس حدربة 25 19