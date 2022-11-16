الأرصاد تكشف عن ظاهرتين تؤثران بشدة على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - الظواهر الجوية اليوم

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المتوقع أن تتاثر البلاد، بظاهرتين جويتين، تتمثلان فى تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، فضلا عن ظاهرة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعلى صعيد متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأماكن التى من المتوقع سقوط الأمطار فيها اليوم الأربعاء.