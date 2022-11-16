الأرصاد تكشف عن ظاهرتين تؤثران بشدة على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - الظواهر الجوية اليوم
وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المتوقع أن تتاثر البلاد، بظاهرتين جويتين، تتمثلان فى تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة، فضلا عن ظاهرة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وعلى صعيد متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأماكن التى من المتوقع سقوط الأمطار فيها اليوم الأربعاء.
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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