هل يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "عدم الإنجابِ هو حق للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان فى ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر؛ وهذا الجواز على المستوى الفردى".

وأضافت الإفتاء: "وذلك؛ لأنَّه لم يرِدْ فى كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه.. كما اتفاقهما على منع الإنجاب فى هذه الحالة يُقاس على العزل؛ وقد اتفق جمهور العلماء على أنَّ العزلَ مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك".

وتابعت: "أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التى أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فى هذا ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل، وذلك طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها، وَفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول، كما أنَّ تصرف ولى الأمر منوط بالمصلحة".