فودة: المنطقة الخضراء تعكس جهود الدولة فى التصدى لآثار التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن المنطقة الخضراء المقامة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27، تمثل الدولة المصرية وتعكس الجهود الوطنية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة على المستوى الرسمى من خلال الأجنحة الحكومية أو المجتمع المدنى والذى يتضمن أجنحة مجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الأزياء المستدامة من جميع أنحاء العالم للتعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم.





جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ جنوب سيناء مساء اليوم الثلاثاء وشملت زيارة للجناح الحكومى بالمنطقة الخضراء، يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والمهندس رماح هاشم القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وأفاد بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء اليوم بأن فودة خلال الجولة بتفقد عدد من أجنحة الوزارات المختلفة منها جناح وزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، وجناح مؤسسة حياة كريمة، والمركز القومى للمرأة، وجناح تنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن محافظ جنوب سيناء شهد توقيع بروتوكول تعاون بين شركة هانيويل الأمريكية وشركة انترو المصرية فى مجال إعادة تدوير البلاستيك، وذلك على هامش مؤتمر تغير المناخ COP 27.

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