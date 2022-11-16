تنسيقية الأحزاب: المجتمع المدنى شريك أساسى بالتوعية بملف التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال آدم الطوخى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ، هى قمة التنفيذ، وأن المجتمع المدنى والشباب شريك أساسى فى التوعية والتنفيذ على أرض الواقع، فيصل دورهم إلى 50%، مؤكدا أن العمل الجاد بعد القمة له أهمية كبيرة.





جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بعنوان "الطاقة والحلول المتجددة.. ومجتمع مدنى فاعل فى قضايا المناخ". وأضاف الطوخى، أن مبادرة حياة كريمة لها دورا كبيرا فى ملف التغيرات المناخية، حيث استطاعت أن تغير شكل الحياة فى القرى والنجوع، مشددا على أهمية الدعم المستمر للمجتمع المدنى والشباب وتقديم التيسيرات من التمويل المالى والتنفيذ على أرض الواقع. أدار الصالون الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية، وشارك فيه دكتور مهندس استشارى أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسى القاهرة والمتخصص فى شئون النفط والطاقة، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية "عبر زوم"، والدكتورة صفاء حسنى، عضو التنسيقية "عبر زوم"، كما شارك آدم الطوخى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين فى مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التى سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.

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