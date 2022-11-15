وزير التعليم يناقش تحسين اللغة العربية لدى النشء

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع مجلس أمناء المؤسسة السكرية لذكاء ورعاية الأطفال، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ عدد من مجالات التعاون والتى من بينها تحسين اللغة العربية ومعالجة الازدواج اللغوى لدى الطلاب.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، رحب الدكتور رضا حجازى فى بداية الاجتماع بالحضور، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة فى تحسين اللغة العربية لدى الطلاب، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتعليم الطفل اللغة العربية قراءة وكتابة بجودة عالية، حتى يجيد تعلم العلوم والرياضيات وغيرها، لافتا إلى أن اللغة العربية هى أم "الثقافات"، وأن الطفل فى السنوات المبكرة يستطيع تعلم أكثر من لغة.

وأشار الوزير إلى أن هناك تحدى يواجه الطلاب عندما تكون اللغة العربية هى الأم وتكون دراسة العلوم باللغة الإنجليزية فهذا تحدى صعب يقوم به الطالب.

وتطرق الوزير إلى اهتمام الوزارة بالمعلمين، وأوضح أنه بالنسبة لمسابقة المعلمين يتم اختبار المعلمين المتقدمين اختبارات مميكنة فى خمسة مكونات، أحدهم مكون اللغة العربية حيث يجب أن تكون لغة المعلم واضحة وسليمة.

ومن جهتها، أكدت سهير السكرى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة السكرية لذكاء ورعاية الأطفال، ثقتها فى تلقى الطلاب تعليم جيد فى مدارسنا المصرية حاليا، واستعداد المؤسسة السكرية لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة بما يصب فى مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت أن المؤسسة تهدف إلى إحداث طفرة فعالة فى تنمية ذكاء أطفال مصر ومحو أميتهم ليس فقط فى اللغة العربية الفصحى بل أيضا فى 4 لغات أخرى هى الإنجليزية والفرنسية والصينية والهيروغليفية، وتمكينهم من الشفاء من مرض الإزدواج اللغوى، وذلك بالتحدث باللغة العربية الفصحى بطلاقة مثلها مثل اللغة العامية قبل سن السادسة، وهى فترة التعلم الفطرى التلقائى للغات، لكى نوقف آفة الأمية من المنبع، ومن خلال هذه الطريقة يتم تعلم الأطفال الكلمات وطريقة النطق وكيفية المتابعة مع المعلمين، ونطق الجمل بالنسبة للأطفال، ويتم عرض قصة عن طريق الغناء بـ 5 لغات.

وناقش الاجتماع التعاون لتدريب عدد من المشرفين والمعلمين فى مدارس رياض الأطفال وإعداد حقيبة تدريبية تضمن أساليب تبسيط اللغة العربية والتعامل مع الأطفال على إجادتها بجانب اللغات الأخرى، ومعالجة الإزدواج اللغوى، وتوزيعها على معلمى رياض الأطفال.