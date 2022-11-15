جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحفل الذى أُقيم بمسرح الأنبا رويس، مساء اليوم، والذى نظمه كورال "شباب الأنبا رويس" التابع لكنائس منطقة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك بمناسبة العيد العاشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثانى على كرسى القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية.





تضمن الحفل مجموعة من التسابيح والألحان والترانيم التراثية التى قدمها الكورال عبر 44 سنة منذ إنشائه فى مثل هذه الأيام من عام 1978. وأثنى قداسة البابا فى ختام الحفل على ما قدمه شباب الأنبا رويس، وقال قداسته: "أمتعتونا بهذا الترنيم الهادئ الجميل". وأضاف: "الكلمات جميلة والموسيقى هادئة والأصوات شجية" وتذكر قداسته: "كنا نتسابق ونحن خدام على اقتناء شريط كورال شباب الأنبا رويس، وكنا نجلس ونكتب كلمات الترانيم لنحفظها". واختتم: "فكرتونا بالزمن الجميل والأصالة، دمتم محتفظين بهذا الجمال الروحى الذى يخلق جو يشجع على الصلاة"، حضر الحفل عدد من أحبار الكنيسة وكهنة كنائس منطقة الأنبا رويس وخدامها وشعبها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس لكورال «الأنبا رويس»: أمتعتونا بالترنيم الهادئ الجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.