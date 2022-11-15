انت الان تتابع خبر مرتبات شهر نوفمبر 2022.. موعد الصرف لكلاً من القطاعين العام والخاص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، وهذا ما كشفته وزارة المالية لجميع المستفيدين منه، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها كل الموظفين بشكل مستمر ودائم.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

وسوف يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 من يوم الخميس 24 والأحد 27 نوفمبر 2022، ويكون لـ 66 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، ويتم العمل على صرف مرتبات العاملين في الجهات الأخرى لم لا نصرف لهم أثناء اليومين الماضيين أي الثلاثاء والأربعاء 28و 29 و30 نوفمبر 2022.

وزارت وهيئات تصرف المرتبات

يوم الخميس يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في المديريات، الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل”.

يوم الأحد «التعليم العالي والجامعات، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة والاقتصادية»

صرف مرتبات شهر نوفمبر يوم الأحد في الوزارات التالية: «الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، التعليم العالي، التنمية المحلية، الاستثمار والتعاون الدولي، الكهرباء، العدل، الخارجية، التربية والتعليم، التخطيط، الشباب والرياضة، المالية