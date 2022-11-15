عضو لجنة العفو الرئاسى: ننظر فى كافة الطلبات.. و1200سجين إجمالى المفرج عنهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - قال البرلماني، محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ساهمت اللجنة بمشاركة وتنسيق الأجهزة المعنية في خروج ما يقرب من 1200 شخص ما بين المحبوسين احتياطيًا، والمحكوم عليهم في قضايا نشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر.

وأضاف عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم"، لجنة العفو الرئاسي لا تزال تنظر في كافة الطلبات التي تصل إليها فيما يتعلق بالقضايا من هذا النوع وليس كل القضايا التي تدخل في نطاق القضايا الجنائية، لافتًا إلى أن هناك معيار واضح للجنة وهو عدم انتماء الشخص لجماعات إرهابية أو مشاركته أو تحريض في أعمال عنف بأي درجة من الدرجات، مؤكدًا خروج دفعات أخرى قريبًا.

وتابع، هناك تعاون كبير من كافة الجهات المعنية بدءً من النائب العام ووزير الداخلية فيما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه في هذا الشأن.