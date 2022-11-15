مستشار رئيس الجمهورية للصحة: 70% من الأطفال المصابين بالأمراض التنفسية يعانون من الفيروس المخلوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أن الجميع اهتم فى الفترة الأخيرة بفيروس كورونا والإنفلونزا، ولكن الكثيرين لا يعلمون عن وجود فيروسات تنفسية عديدة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "عملية تحور الفيروسات قد تصل أنواعها إلى 256 نوعا، وبالنسبة لفيروس كورونا فهناك إصابات حتى وإن كان عددها صغيرا وتأثيرها بسيطا، وهناك فيروسات أخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي، وغيرهم من الفيروسات، جميعها حزمة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وجميعها تتشابه في أعراضها".

وقال: "أكثر من 70% من حالات الأطفال التى تم الحصول على عينات منها، كان مصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، والأعراض متشابهة، ارتفاع في الحرارة وتكسير في الجسم وعطس ورشح وألم في الأذن وغيرها من الأعراض، والغالبية العظمى من الحالات على مدار أسبوعين كلها حالات بسيطة تستجيب تماما للعلاج، وكثيرا منها تنتهى الإصابة بها للجهاز التنفسي العلوي، والقليل منها يصيب الرئة".

وتابع: "نحن في فترة انتقال الفصول، والأطفال ينزلون من المنزل في عجالة، وتكون أجسامهم دافئة ويخرجون للهواء، وتتكرر تلك العملية على مدار اليوم، وكل ذلك يؤدي لالتهاب الجهاز التنفسي، لأن الجهاز التنفسي لا يتأقلم مع تغير درجات الحرارة، ولا بد من ارتداء الأطفال للماسكات للحماية من العدوى، وهو فيروس يصيب الكبار والصغار، وهو ليس ظاهرة وبائية، ولا حاجة لتعطيل الدراسة بسبب الفيروس".