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طلاب الكويت يرحبون بمنتخب مصر ومحمد صلاح: "البلد بلدكم يا أحسن ناس في الدنيا"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أجرت صحيفة "القبس" الكويتية، استطلاع رأي في المدارس، حول نتيجة مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا الودية، مساء الجمعة المقبل على استاد جابر الدولي.

ووجه المذيع السؤال لأحد الطلاب قائلا: "من ستشجع؟"، ليكن رد الطالب: "سوف أشجع مصر أحسن ناس في الدنيا، مصر أحسن ناس في الدنيا".

كما رحب الطلاب بأفراد المنتخب الوطني، وعلى رأسهم كابتن المنتخب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قائلين: البلد بلدكم فمحمد صلاح أحسن لاعب في العالم، ونموت في حبه"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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