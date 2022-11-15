طلاب الكويت يرحبون بمنتخب مصر ومحمد صلاح: "البلد بلدكم يا أحسن ناس في الدنيا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أجرت صحيفة "القبس" الكويتية، استطلاع رأي في المدارس، حول نتيجة مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا الودية، مساء الجمعة المقبل على استاد جابر الدولي.

ووجه المذيع السؤال لأحد الطلاب قائلا: "من ستشجع؟"، ليكن رد الطالب: "سوف أشجع مصر أحسن ناس في الدنيا، مصر أحسن ناس في الدنيا".

كما رحب الطلاب بأفراد المنتخب الوطني، وعلى رأسهم كابتن المنتخب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قائلين: البلد بلدكم فمحمد صلاح أحسن لاعب في العالم، ونموت في حبه"