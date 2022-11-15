وزير الكهرباء: نحرص على تحقيق إستراتيجية مصر 2030 بما يتماشى مع الطاقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن رفع كفاءة الطاقة يعد أحد أكثر الحلول التي يمكن الوصول إليها لمواجهة تحدي تغير المناخ، من حيث تأثيرها على الإمداد والطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن كفاءة الطاقة تعد أداة فعالة لتوفير الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والحفاظ على البيئة وتعتبر أداة قوية لتحقيق إلى الاستدامة وأيضًا تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وأضاف شاكر، أن خطة العمل الوطنية تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة (NEEAP-II) (2018/2019 - 2021/2022) والتى تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء بهدف تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر2030 بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 التي تهدف إلى تفعيل مواد قانون الكهرباء واللائحة التنفيذية لتحسين كفاءة الطاقة.

ووجه الوزير الشكر لكل المشاركين والحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على دعمهم، معرباً عن أمله أن يكون هذا التقرير حجر الأساس لتحقيق مهمة ناجحة لدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق التقرير الأول عن كفاءة الطاقة في مصر بالتعاون مع جايكا – القاهرة الذى يعد أول تقرير كفاءة الطاقة في مصرالذي يسلط الضوء على الإنجازات في ترشيد الطاقة في كل من العرض والطلب والذى يؤدى بدوره إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.