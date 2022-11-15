مستشار الرئيس للصحة: الخرائط الصحية تبين أن 70% من الأطفال يصابون بالفيروس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك أنواع كثيرة من الفيروسات التنفسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي الشعب الهوائية، مشيرًا إلى أن تلك الفيروسات تصل إلى 256 نوعًا، وتتشابه جميعها في الأعراض.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، عبر فضائية صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن أغلب الحالات المصابة بالفيروس التنفسي المخلوي أو الإنفلوانزا بسيطة وتستجيب للعلاج ويتم شفاءها في خلال 5 أيام.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على أن غالبية الحالات حتى الآن تعاني من التهابات في الجهاز التنفسي العلوي أو الشعب الهوائية، ولم يصل إلى الرئة، مشيرًا إلى الخرائط الصحية تبين أن 70% من الأطفال يصابون بالفيروس المخلوي الفيروسي، والغالبية العظمى هي حالات بسيطة تستجيب للعلاج.

وعلل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، سبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين الأطفال، بنزولهم في الصباح الباكر للمدارس والحضانات، وخروجهم من دفء المنزل إلى برودة الجو بالخارج، وبالتالي يتعرضون لتغيير مفاجئ في درجات الحرارة.

ونصح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الأمهات بضرورة الفصل بين الأطفال عند إصابة أحدهم بدور برد أو زكام أو في حالة ظهور الفيروس عليهم، وعزل الطفل المصاب عن المدرسة، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من العدوى مع الاهتمام باستخدام المناديل الورقية عند العطس وغسل اليدين باستمرار سواء بالبيت أو المدرسة