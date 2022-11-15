وزير التعليم يلتقى اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا أن الطالب هو سيد العملية التعليمية، وأن جميع عناصر المنظومة التعليمية تعمل لتحقيق مصلحة الطالب والحفاظ على حقه فى الحصول على تعليم راق ويهدف إلى الانتقال من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتعلم.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، حيث نعمل على إكساب الطلاب المعلومات ومهارات الحياة التى تشكل بنيانهم الفكرى وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة والتى تم تطبيقها فى العام الدراسى الحالى، والتى تضمنت دمج التكنولوجيا فى التعليم من خلال تطبيق فترات المشاهدة فى الفصول الدراسية وذلك من خلال الاستفادة من قنوات مدرستنا "1،2،3"، بالإضافة إلى تطبيق يوم الأنشطة فى المدارس بالمحافظات والتى تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين فى عدد من المجالات المختلفة الرياضية والثقافية والفنية.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن مرحلة الثانوية العامة ونظام الامتحانات، حيث أكد الوزير أننا نهدف فى مرحلة الثانوية العامة إلى تدريب الطلاب على مهارات الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.
ووعد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بأنه سيتم عقد اجتماع معهم بصفة متكررة لأنهم ممثلين عن جميع طلاب مصر.
حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم والتعليم المجتمعى، والأستاذ أحمد موسى مدير إدارة الاتحادات الطلابية والرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، وعدد من طلاب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.
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