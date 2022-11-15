«القباج» تشارك فى جلسة «التعلم والبيانات والأدلة» بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى جلسة "التعلم والبيانات والأدلة.. مختبر قياس الأثر المصرى كنموذج لربط البحث العلمى بالتطبيق ودور المجتمع المدنى فى السباق للتكيف مع تغير المناخ بين المجتمعات الأكثر فقرا وهشاشة" والتى نظمتها مؤسسة ساويرس للتنمية فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ COP27 بشرم الشيخ.





وأكدت وزيرة التضامن أن رئيس الجمهورية أعلن 2022 كعام المجتمع المدنى؛ كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر عام 2021، مشيرة إلى أن هناك دورا مهما للمجتمع المدنى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، والمستويات الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية تمت صياغته بطريقة تشاركية بناء على حوارات مكثفة مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث يعزز القانون الجديد ولوائحه الداخلية قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والاندماج والكفاءة والفاعلية.

وأضافت القباج أنه بموجب القانون الجديد، يطلب من منظمات المجتمع المدنى التسجيل على المنصة الرقمية لوزارة التضامن الاجتماعى فى محاولة لتطوير قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع برامج المنظمات غير الحكومية وتدخلاتها ومواردها التمويلية والمستفيدين لدعم الحوكمة الفعالة لعمل المجتمع المدنى فى مصر، وتعظيم الفوائد للمجتمعات المحلية والمستهدفة، مشيرة إلى أنه حتى الآن قامت 34000 منظمة غير حكومية بالتسجيل على المنصة الإلكترونية من بين 53000 منظمة غير حكومية، وأمدت وزارة التضامن الاجتماعى العمل بفترة السماح لتعديل وضع المنظمات غير الحكومية حتى إبريل 2023، مشيرة إلى أننا ندعم قاعدة البيانات للمنظمات غير الحكومية العاملة فى قطاعات التنمية المختلفة مثل قطاع الحفاظ على البيئة وقطاع حقوق الإنسان، وكذلك تطوير مؤشرات للحوكمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الشريكة، تقدم حزمة شاملة من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية بما فى ذلك سكان الريف، وأصحاب الهمم، وكبار السن، والأسر التى تعولها نساء لتعزيز قدرتهم على الصمود والتكيف مع الصدمات بما فى ذلك الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وزيادة الوعى، وهناك حوالى 2800 منظمة غير حكومية مسجلة تعمل فى قضايا الحفاظ على البيئة بما فى ذلك تغير المناخ، والتنوع البيولوجى، وإعادة تدوير النفايات، والأمن الغذائى، وتوليد الطاقة النظيفة، والزراعة، وتعزيز الوعى البيئى.

وأفادت أن مشاركة المجتمع المدنى تعد شرطا مسبقا لنجاح جهود مكافحة تغير المناخ، من خلال تنفيذ آليات تدعم سد فجوات التمويل والتوعية والتنفيذ من خلال وضع رؤية شاملة وموحدة لمساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى قضايا الاستدامة البيئية وتسويق الاقتصاد الأخضر كأحد سبل الخروج من الفقر، وتعزيز الوعى المجتمعى والمشاركة المجتمعية الفعالة أساس التغيير الحقيقى فى مواقف المواطنين وتبنى السلوكيات الإيجابية تجاه الحفاظ على البيئة ومجابهة التغيرات المناخية، وتوجيه بعض الموارد لدعم المنظمات غير الحكومية تجاه قضايا بيئية محددة، وإيجاد متطوعين فى الاستدامة البيئية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى البحث والتطوير فى مجالات مكافحة تغير المناخ، وتوثيق وتبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح التى تحققت لتعزيز المعرفة والخبرة بين المنظمات غير الحكومية.

وأعلنت القباج البدء فى القيام بدراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف أنشطة الوزارة ومشروعاتها.