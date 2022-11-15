مصر على رأس أكبر منتجى الطاقة المتجددة فى إفريقيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى، قدرات مصر فى إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعد ثانى أكبر دولة إفريقية فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عام 2020 بقدرة إنتاج 1680 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1380 ميجاوات من طاقة الرياح.

وأصبحت مصر ثالث أكبر دولة إفريقية فى إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح عام 2020، كما تتركز 75% من استثمارات الطاقة المتجددة بإفريقيا فى 4 دول منها مصر، ويحتل مشروع بنبان المركز الرابع عالميا كأكبر محطة للطاقة الشمسية.