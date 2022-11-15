وزير القوى العاملة يوجه بتشكيل لجنة لبحث إجراءات عمالة الحج والعمرة

جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتشكيل لجنة تحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وخصوصًا للعمل بالسعودية خلال موسمى الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل "المملكة"، وكذلك تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية الدائمة للخارج ،وفقاً للإجراءات والشروط التى حددها القانون.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة مع ممثلى الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الاستماع الى التحديات الحالية أمام تلك الشركات، مع العاملين المصريين المؤقتين الراغبين فى السفر للسعودية للعمل فى موسمى الحج والعمرة، وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب فى "المملكة" ومصر. وخلال اللقاء استمع الوزير إلى مطالب الشعبة العامة، ووعد ببحثها ودراسة حلول موضوعية لها من خلال "اللجنة" التى سيتم تشكيلها، ولتقديم ايضا أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين المصريين، والحفاظ على حقوقهم المشروعة. من جانبهم، قدم ممثلو "الشعبة العامة"، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على استقبالهم، وحرصه الدائم على صالح العمالة المصرية العاملة داخل مصر وخارجها، وضرورة تنظيم أوضاعها حسب القوانين المحلية داخل الدولة أو الدول الراغبين فى العمل لديها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والتشريعات المصرية.

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