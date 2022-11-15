انت الان تتابع خبر نوة المكنسة تضرب محافظة الإسكندرية .. شاهد المطر غرق كل حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضربت نوة المكنسة العديد من المناطق داخل محافظة الإسكندرية على المدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2022.وتعرضت مناطق بالإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي إلي هطول كميات كبير ة من الأمطار بشكل مفاجئ مع بدء نوة المكنسة، والتي صاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما يزيد الإحساس بالبرد.

وفي هذا السياق قامت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بالدفع بعدد من سيارات الشفط إلي الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار ما يؤثر على حركة المرور.

ومن المقرر أن تتعرض محافظة الإسكندرية إلي 14نوة خلال فصل الشتاء حيث تعتبر نوة المكنسة هي الأولي التي تتعرض لها المحافظة الساحلية في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد