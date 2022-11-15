انت الان تتابع خبر عاجل من التموين بشأن سعر الأرز : الكليو بـ10.5 جنيه بس يا مصريين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية توجيهاً هاماً مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 بشأن سعر الأرز داخل جمهورية مصر مصر العربية.

وطالب المصيلحي من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعمل على توفير أن يكون سعر الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية تقدر بـ10.5 جنيهاً فقط، على أن يتم بيعه إلي من خارج المنظومة التموينية بمبلغ يقدر بحوالي 14.5 جنيها فقط.

وأضاف وزير ‏التموين والتجارة الداخلية هناك 1300 فرع في كافة أنحاء الجمهورية تابع للمجمعات الاستهلاكية يتم فيه ضخ كميات من الأرز بصفة مستمرة، بالإضافة إلي إتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدي لكل السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة، حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر