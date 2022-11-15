انت الان تتابع خبر شريف مدكور يثير عضب المحجاب بتصريحات نارية : دول ميطلعوش على الشاشة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره فيديو جديد له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.واستنكر شريف مدكور ملابس بعض الفتيات المحجبات وطريقة ارتدائهن له موضحاً أنهن لديهن قناعة أن الحجاب فرضية عليهم ويجب عليهم ارتدائه ولكن يقمن بإرتداء ملابس لا تتناسق نهائيا مع الحجاب.

وأضاف مدكور انه عندما تأتي ضيفة محجبة إلي برنامجي لازم تكون لابسة ما لا يصف ولا يشف، خاصة وأنني أقوم بعرض برنامج وشاشة وبوري صورة المصريين.

وأتم حديثه قائلا أنني لا أتتدخل نهائيا فيما يرتديه أي أحد لأن كل شخص حر في ذلك ولكن ده مش هيطلع على الشاشة خاصة وأن هناك بعض الفتيات تقوم بإرتداء الحجاب ولكن يرتدين ملابس ضيقة وبنطلون ضيق ووميكب كامل ورموش كبيرة.