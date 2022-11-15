انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب في المدارس.. وزير التعليم يكشفها كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بالكشف عن حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر الغياب في المدارس، وهي من الأشياء التي انتشرت في الساعات الأخيرة الماضية بشكل كبير وشغلت بال الجميع.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

ونفي كل ما انتشر حول إلغاء امتحانات شهر نوفمبر ورفع الغياب في المدارس ، والسبب هو انتشار أعراض معدين بين جميع الطلاب في المدارس خاصة أثناء الفترة النادية.

وحرصت وارة التعليم على إصدار قرار عجل للحرص على سلامة وصحة الطلاب القادمين للمدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأي أيضاً يتم تطليق كل الإجراءات الاحترازية الاتي تساعد كثيراً في الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة التي تساعد هي التنفس، وتساعد في ابتعاد كل الفيروسات التي تصيب الامراض المعدية غيي الفلوس.