انت الان تتابع خبر شهادة السعد من بنك ناصر..بتصدر لأول مرة استثمارية جديدة تستمر سنتين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس غدارة البنك لتحقيق تكامل في الخدمات الخاصة والوصول لاستدامة المصرفية والمنافسة بالسوق المصرفية، والعمل على تقديم نماذج جاذبة خاصة ببنك الادخار، والعمل على تقديم خدماته وكل منتجاته المصرفية بمميزات تنافسية.

رفع عائد الشهادة الادخارية 3 سنوات ببنك ناصر

ويريد بنك ناصر الذي يصنف بأنه بنك الادخار الأول وبنك كل المصريين، ولذلك قررت لجنة لسياسات النقدية للبنك المركزي المصري في الاجتماع السابق له أن يقوم برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساسية قرار البنك بأن يتم رفع العائد الخاص الشهادة الادخارية 3 سنوات ولها عائد سنوي 15% وهي تصبح 17.25%، وأيضا الشهادة لها أولولة دورية الصرف، والشهادة تكون لأولوية الصرف تكون 16.25%، وهذا بجانب الارتفاع الخاص الشهادة ذات الـ 3 سنوات ولها عائد شهري وأصبح ذات عائد يصل لـ 16% بدلاً من 14%.