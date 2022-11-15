انت الان تتابع خبر كلب شبين الكوم .. شاهد الفيديو الذي أثار الرعب في قلوب أهالي قرية مليج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر فيديو كلب شبين الكوم الضال محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا فيديو لكلب يقوم بالتعدي على عدد كبير من أهالي قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.وظهر في فيديو كلب شبين الكوم طفل يتم عقره من قبل كلب يقوم بالقفز عليه والتعدي عليه وسط الشارع أثناء عدم وجود مارة في هذا الوقت، ثم حاول الطفل الهرب منه وسط حالة من الخوف الشديد التي تمتلكه ثم يقوم الكلب بملاحقة له في شوارع القرية.

وأكد عدد من الأهالي قرية مليج أن الكلب قام بعقر 13 شخص من بينهم أطفال خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي الخوف القلق بين جميع أهالي القرية

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