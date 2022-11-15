وزير الصحة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الحديثة لمركز طبي شيراتون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:29 مساءً - أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء زيارة مفاجئة لمكتب صحة "مدينة نصر أول" ومكتب طبي "شيراتون"، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، لتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير رصد خلال زيارتيه، عددا من الملاحظات الخاصة بتوافر المستلزمات وصيانة الأجهزة وتحديثها، بالإضافة إلى مستوى النظافة العامة، وأماكن انتظار المترددين على مكتب الصحة والمركز الطبي.

أضاف عبد الغفار أن الوزير وجّه بزيادة المستلزمات الطبية والخامات الطبية اللازمة لعلاج المرضى بعيادة الأسنان بمركز طبي شيراتون، لتتناسب مع عدد المترددين على العيادة.

كما وجه وزير الصحة والسكان بدعم عيادة الأسنان وعيادة النساء والتوليد ومعمل التحاليل بمركز طبي شيراتون بأجهزة حديثة نظرًا لتقادم الأجهزة الموجودة.

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجّه بتوفير أماكن انتظار إضافية بمكتب الصحة والمركز الطبي، لكي تستوعب أولياء الأمور المترددين لتطعيم ابنائهم.

كما وجّه بضرورة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وشبكة الكهرباء، ودعم المركز الطبي ومكتب الصحة بعمال نظافة إضافيين للحفاظ على مستوى نظافة المكان لحماية العاملين والمترددين من المواطنين.

وشدد وزير الصحة خلال جولته المفاجئة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفازات أثناء عملية التطعيم، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مع توزيع إرشادات التطعيمات مطبوعة على المترددين وعدم اقتصار ذكرها شفويا.

جدير بالذكر أن مكاتب الصحة، تقدم عدد من الخدمات، كالتطعيمات الإجبارية للأطفال، والحملات القومية للتطعيم، واستخراج شهادة الميلاد وشهادة الوفاة، والكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية في الأطفال.