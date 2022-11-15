بحضور هشام آمنة.. جلسة للتحالف الوطنى حول دور المجتمع المدنى بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومشاركة الدكتورة سلمى الطنانى، نائب رئيس مشروع جون سنو من المعونة الأمريكية، ومدير الجلسة، والدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، وعضو التحالف الوطنى، والدكتورة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطنى، وأحمد موسى، المدير التنفيذى لصناع الحياة، وعضو التحالف الوطنى.

وتناولت الجلسة الحديث حول الخبرات متراكمة من التطوع والتنمية الى التحالف، مع عرض تجارب مختلفة من قبل مؤسسات مجتمع مدنى رائدة فى مجال التنمية الشاملة وشرح تجربتهم فى التحالف.

وأكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدور الكبير للشباب فيما تقوم به الدولة من فعاليات وإنجازات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجتمع المدنى هو العضو الرئيسى للدولة وعلى رأسه الشباب، لافتًا إلى أن هناك مثلث ذهبى يجمع بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، والذى يجب التعاون بينهم من أجل مصلحة الوطن.

كما توجه وزير التنمية المحلية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنجاح فى تحقيق رؤية استراتيجية لمصر وترسيخ مكانتها على المستوى العربى والدولى، مؤكدًا أن العمل المؤثر على الأرض لا يتم إلا من خلال دولة لديها العديد من القدرات والشباب الواعد الحريص على العمل، لافتًا إلى أهمية التعاون بين المحافظات على مستوى الجمهورية ومختلف الكيانات فى إطار دعم العمل الأهلى التنموى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توافر فرص عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال المشروعات المختلفة والمناطق الصناعية، مُثمّنًا فتح الاستثمارات داخل المحافظات، لافتًا إلى وجود ثروة من العمل الجاد داخل المحافظات.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى، إن هناك 24 كيانًا فى المجتمع المدنى لابد من التنسيق بينهم، مشيرة إلى أن التنافس بين هذه الكيانات يكون من أجل مصلحة الوطن، لافتة إلى أنه تم اطلاق مُبادرة تحت مُسمى "ستر وعافية"، يتم تنفيذها فى 6 محافظات بالتعاون مع والتنسيق مع المُحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظة.

فيما أكدت الدكتورة مارجريت صاروفيم، عضو التحالف الوطنى، أنه منذ اجتماع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أصبح نقطة تحول، حيث إن وجوده يغطى نواحى تنموية إنسانية بيئية، لافتة إلى وجود أكثر من 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية والتعاون بينهم سيساهم فى دعم مصلحة المواطن المصرى، مشيرة إلى تواجد ملمحين فى التحالف وهما: بعض الشراكات وفكرة المعرفة الانسانية، والتفسير والرؤية من خلال خطط مشتركة لتزويد البصيرة والادراك والاحترافية.

وأوضح أحمد موسى، المدير التنفيذى لصناع الحياة، وعضو التحالف الوطنى، أهمية القوافل فى خلق فرص عمل تطوعية للشباب، حيث إن كل قافلة يتم تفعيل 200 متطوع على الأقل من (صناع الحياة) وغيرها، مؤكدا أهمية الفخر بدور الشباب الذين يشاركون فى تنظيم حدث عالمى مثل COP27، كما ثمّن محسن التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه فى العمل الأهلى التنموى بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويخدم صالح المواطن المصرى.

بينما ناقش الدكتور محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، وعضو التحالف الوطنى، دور القطاع الخاص فى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى هو إرادة للتفكير بشكل ذكى.

وفى ختام الجلسة، فُتحت باب الأسئلة والاستفسارات بين الحضور والمشاركين، وسط تفاعل ومُشاركة فعّالة بين الجميع، كما حرص وزير التنمية المحلية على التقاط صورة تذكارية مع الشباب المُشاركين تشجعيًا لهم.