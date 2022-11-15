رئيسة قومى المرأة: النساء لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، إن النساء لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ، بل هن من عوامل التغيير القوية، فقط آمنوا بمواهبهن، ثقوا بهن، وامنحوهن فرصة.





وأكدت رئيسة المجلس - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الثلاثاء - أن مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ " AWCAP، التى أطلقتها مبادرة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مبادرة متميزة ذات تركيز إقليمى تعطى إفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأوضحت أن محاور المبادرة الرئيسية تتمثل فى تطوير القطاعات الخضراء، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وريادة الأعمال الخضراء.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الإفريقية، من خلال إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة والوزيرات ووزراء البيئة المعنيين.

وأضافت أن المبادرة تسلط الضوء كذلك على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء فى صميم عمليات صنع القرار.

وقالت مايا مرسى إن تغير المناخ يؤثر على النساء أكثر من الرجال فى خمسة مجالات هى الإنتاج الزراعى، والأمن الغذائى والتغذوى، الصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات، ونظرا لأن المرأة الإفريقية تعد عامل تغيير رئيسى فى هذه الأزمة العالمية، فأصبح من الضرورى إطلاق مبادرة لهن.