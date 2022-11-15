جلسة نقاشية بـCOP27 حول «حماية الفئات الاجتماعية من تغير المناخ»

جدة - نرمين السيد - شهد المسرح الرومانى بالمنطقة الخضراء بقمة المناخ، اليوم الثلاثاء، انعقاد جلسة "الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية" بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك ضمن فعاليات منصة منتدى شباب العالم، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.





وافتتحت الجلسة الدكتورة نهى بكر، بالترحيب بالحضور وشرح محاور سير الجلسة، التى ناقشت الحاجة إلى خطط الحماية الاجتماعية، وأخذ التدابير للاستجابة للكوارث البيئية والطقس القاسى والتأهب والتخفيف من آثارها، وهو ما يتطلب تطوير خطط الحماية الاجتماعية التكيفية لأخذ الاعتبارات المناخية فى أطر الحماية الاجتماعية واستراتيجيات التنمية الوطنية.

وأضافت بكر، أن القطاع الخاص يلعب دورا رائدا فى التعاون عبر القطاعات بطريقتين، أولا: عن طريق الشركات من خلال توفير التقنيات لجعل الحلول أكثر سهولة ويسر للجميع، لاسيما الشركات متعددة الجنسيات التى تعمل عبر قطاعات تجارية وصناعات متعددة، بينما الطريقة الثانية: من خلال خبرتهم فى مجال الاتصالات، وتحديدا فى إدارة الحملات ومشاريع التوعية، والتى يمكن للشركات أن تقود فى تعزيز الوعى العام والمشاركة، وهو ما يعد انخفاض الوعى العام تحديا كبيرا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة أسماء رأفت، إن ظاهرة التغير المناخى وتأثيرها البيئى والاقتصادى تتكون من ثلاث محاور أساسية؛ هى الاقتصادى والبيئى والسياسى.

وأيدها فى الرأى الدكتور عبدالغفار السلطان، مشيرا إلى أنه ستكون الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف والمجتمع المدنى ضرورية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) وأهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف أنه يمكن للحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف أن تضع أهدافا وأطرا وتفويضات للأطراف الأخرى لتغيير سلوكها واستخدام مواردها بكفاءة وبشكل مستدام، مشيرا إلى أن قانون مصادر الطاقة المتجددة الألمانى (المعروف أيضا باسم EEG)، على سبيل المثال، هو مخطط التعريفة الغذائية الذى يوضح كيف يمكن للتشريعات والسياسات أن تعزز الطاقة المتجددة والمستدامة، موضحا أنه يجب على كل بلد وضع إطار وطنى للنمو الأخضر والسياسات ذات الصلة لدعمه.

من جهتها، قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأشخاص الذين يدركون الحاجة الملحة للتعاون يشكلون شراكات عالمية عبر القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن الشركات الأعضاء تلتزم فى RE100 بأن تصبح "قابلة للتجديد بنسبة 100٪"، لافته إلى أن شركة "فيسبوك" تتطلع إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 75٪ والوصول إلى طاقة متجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2020، من خلال العمل مع الشركات الرائدة فى الصناعة والمنظمات غير الربحية والائتلافات لتطوير حلول مبتكرة وتحفيز العمل المناخى فى جميع أنحاء العالم.

وناقشت الجلسة استخدامات شركة سيمنز، التى تعمل مع وزارة الصحة الأردنية، الطاقة الشمسية لخدمة المرضى من المجتمعات الضعيفة من خلال عيادة متصلة بالطاقة الشمسية فى المفرق، الأردن، والتى تشكل الرعاية الصحية المحدودة مصدر قلق كبير فى منطقة المفرق، والتى تستضيف الآن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين من خلال عيادات تعمل بالطاقة الشمسية.

وتناولت الجلسة الحديث حول العيادات التى تعمل بالطاقة الشمسية كهيكل أول من نوعه، حيث تعمل العيادة ومجموعة من الأجهزة الطبية، المستقلة تماما عن الشبكة الكهربائية، على الطاقة الشمسية، كما تدعم اتصال النطاق العريض من خلال الربط بالمنصة الرقمية لوزارة الصحة، كما يمكن نقلها وإقامتها بسرعة فى المناطق النائية ما يرفع الوعى، نظرا للتحديات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تنبع من حركة اللاجئين العالمية، حيث أن العيادة تتعامل مع مخاوف الطاقة والصحة والاتصال التى تعتبر بالغة الأهمية أثناء الأزمات الإنسانية.