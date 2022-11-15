التضامن تشارك فى «يوم المجتمع المدنى» بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وأعلنت مؤسسة "مصر الخير" خلال مشاركتها عن مبادرتها الإقليمية "نحو منظمات أهلية خضراء" والتى سيتم تنفيذها تحت مظلة الحملة الإقليمية "مناخ مستدام" وبالتعاون ورعاية شركاء الحملة من جهات دولية ومحلية.

وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، إن وزارة التضامن الاجتماعى توجه الدعم المباشر والأكثر مرونة إلى الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم لمبادرة "مصر الخير" لتوعية الجمعيات الأهلية بمخاطر التغيرات المناخية.

وأشار عبدالموجود إلى أنه يتم حاليا تطوير "صندوق دعم مشروعات الجمعيات" ليكون له دور بارز فى دعم مختلف المشروعات وتقديم الدعم اللازم لعمليات التنفيذ على أرض الواقع.

ووجه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، الشكر لمؤسسة "مصر الخير" لجهودها الرائدة فى مختلف المجالات خاصة فى مجال توعية الجمعيات الأهلية بدورها فى مواجهة التغيرات المناخية.

ومن جانبها أشارت هدى بكر، المدير التنفيذى للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، إلى أن الشبكة تعد إحدى الجهات الشريكة فى الحملة الإقليمية "مناخ مستدام" وأن الحملة حققت الكثير من الإنجازات منها: إطلاق وثيقة "ميثاق العمل المناخى العربى للمنظمات الأهلية" وأن هذه المبادرة تأتى استكمالا لتلك المجهودات ودعم المنظمات الأهلية فى الالتزام بقواعد ومبادىء "ميثاق العمل المناخى".

وأوضح محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أن المبادرة تأتى إيمانا منا بأن منظمات العمل الأهلى أحد الأضلاع الثلاثة لعملية التنمية بجوار القطاع الخاص والحكومى وأن لها دور هام فى إدارة عملية التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن المبادرة تأتى استكمالا للحملة الإقليمية "مناخ مستدام".

من جهته، أوضح محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمصر الخير، أن مبادرة "المنظمات الأهلية الخضراء" تتكون من عدة أنشطة وهى: إصدار شهادة مواصفة جودة محلية باعتماد المنظمات الأهلية الخضراء وذلك وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات حيث تتقدم المنظمات الأهلية للاعتماد وفقا لتلك المواصفة، والعمل على تقديم الدعم الفنى المؤسسى والبرامجى لمساعدة المنظمات الأهلية للتحول من النظم التقليدية فى الإدارة والممارسة إلى نظم عمل تتسق مع الاستدامة والتحول للأخضر وتأهيل كوادر إقليمية من العاملين بالمنظمات العمل الأهلى التى تتبنى الممارسات التنموية الخضراء ودعم المبادرات المجتمعية الخضراء للمنظمات الأهلية، لافتا إلى أن المبادرة فى مرحلتها الأولى خلال عام 2023 تستهدف الوصول الى 3000 منظمة أهلية على المستوى الاقليمى.

وأشار الدكتور طارق تمراز، عضو مجلس إدارة مركز التميز للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومى للبحوث، إلى أن المركز سوف يقدم جميع صور الدعم الفنى لإنجاح تلك المبادرة من خلال توفير الكوادر وبناء مناهج تعليمية.

وأكد الدكتور حسين أباظة، الخبير الدولى فى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أن مؤسسة "مصر الخير" لديها من الأدوات والإمكانات، ما يؤهلها لإنجاح تلك المبادرة والتى ننتظر منها أن تساهم فى تحول المجتمع المدنى إلى الممارسات الخضراء.

يذكر أنه فى ضوء حملة "مناخ مستدام" تم إطلاق بيان موجه لقادة العالم المجتمعين بشرم الشيخ يحمل طموحات وآمال ورؤية المجتمع المدنى حول قضية المناخ.