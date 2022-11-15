البابا تواضروس يحضر حفل كورال الأنبا رويس بالكاتدرائية

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، حفل كورال فريق الأنبا رويس بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، حفل كورال فريق الأنبا رويس بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى فى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وكان البابا تواضروس قد استقبل اليوم، الأنبا أندروس أسقف أبوتيج والأنبا أرسانى أسقف هولندا والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وبحث معهم أمورا رعوية خاصة بإيبارشياتهم.

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