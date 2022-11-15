عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البرازيلى لولا دا سيلفا

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس البرازيلى المنتخب تقدم بالشكر إلى الرئيس على اللفتة الكريمة بتهنئته عقب اعلان فوزه مؤخراً بالانتخابات الرئاسية فى البرازيل، معرباً عن تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة، ومشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على حرصه على الحضور إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ، معبراً عن التطلع لتطوير التعاون الثنائى بين مصر والبرازيل فى المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادى والتجارى لما يتمتعا به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.

من جانبه؛ رحب الرئيس بالمشاركة الحالية لولا دا سيلفا بقمة المناخ بشرم الشيخ متمنياً سيادته له كل التوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب البرازيلى الصديق للتنمية والازدهار، ومؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالبرازيل، خاصةً مع تجربتها التنموية الرائدة وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادى، معرباً عن التطلع للعمل المشترك مع الرئيس المنتخب دا سيلفا لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجارى، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات محل الاهتمام المشترك، خاصةً آفاق التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولى.