توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، مكلفا الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميدانى فى الشوارع للتدخل السريع فى حالة وقوع أى أحداث طارئة، وذلك فى ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ببعض المحافظات.





كما وجّه وزير التنمية المحلية – بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس، إلى تعرض محافظة الإسكندرية اليوم لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث سقطت خفيفة إلى متوسطة على أحياء العامرية أول وثان وشرق وسط وغرب والجمرك، فيما تعرض حى العجمى لأمطار متوسطة، أدت إلى وجود بعض التراكمات فى منطقتى الهانوفيل والبيطاش، وتعاملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحياء معها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدم وجود إعاقات أمام الحركة المرورية أو المدارس.

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