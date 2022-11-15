الداخلية توجه حملات مكبرة لمراقبة الأسواق وملاحقة الاحتكار.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1920) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (6) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (82,390 طن "أرز أبيض – مكرونة – سكر حر – فول – عدس – توابل – ماء ورد –زيت طعام – ملح طعام" - 30,400 طن دقيق أبيض "عينى") ، ضبط (591) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء.. بمضبوطات بلغت (15 طن "أسمنت" – 10,290 طن دقيق أبيض "عينى" – 57,515 طن "سكر حر - أرز أبيض – مسلى – ملح طعام – زيت طعام – نشا - مكرونة – أعلاف – أسمدة زراعية" – 7200 عبوة منظفات صناعية - 586 عبوة سجائر).

وضبط (903) قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" – قضية تجميع بطاقات ذكية - 334 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 150 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 50 قضية توقف عن إنتاج الخبز - 353 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (27,850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 10,920 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 275 بطاقة ذكية ) وكذا ضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,224 طن "سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 379 إسطوانة بوتاجاز - 19931 لتر مواد بترولية – 105 عبوة زيت تموينى).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (222,589 طن "مستندى – عينى") أبرزها ( 27,850 طن دقيق بلدى "مستندى" – 10,920 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 40,690 طن دقيق أبيض "عينى"- 3,224 طن "سكر تموينى – أسمدة زراعية" - 139,905طن "سكر حر – أرز أبيض – مسلى – ملح طعام – زيت طعام – نشا – مكرونة – فول – عدس –توابل – ماء ورد – أسمدة زراعية – أعلاف") ، وكذا ضبط (379) إسطوانة بوتاجاز - 19931لتر مواد بترولية – 275 بطاقة تموينة – 105 عبوة زيت تموينى – 7200 منظفات صناعية - 586 عبوة سجائر – 15 طن "أسمنت") كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (45 طن "أرز أبيض - فول - عدس - مكرونة" ، 21 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (9,4 طن "ملح طعام – سكر حر" ، 2,1 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الجيزة) وبحوزتها كمية قدرها (7,43 طن "سكر – زيت – ملح - نشا") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (24,700 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (7,050 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (25 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول و ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص" – بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (15 طن "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول و ضبط (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية – بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (4 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (36) قضايا بمضبوطات بلغت (364,434 طن "أرز شعير – 13 طن أرز أبيض").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (15 قطعة "ملصقات") وضبط (3,24 طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة و ضبط (3,87 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (1 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (35) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (14809 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).