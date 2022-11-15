استعرض التجربة المصرية.. أحمد مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يشارك في المنتدى السنوي السابع للاتحاد الافريقى بموزمبيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 06:30 مساءً -

شارك القاضي أحمد مطر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في المنتدى السنوي السابع للاتحاد الافريقى المنعقد بدولة موزمبيق.

وخلال مشاركته في الجلسة التي عقدت حول بناء قدرة الهيئات الانتخابية لحماية الديمقراطية، استعرض القاضي أحمد مطر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ملامح التجربة المصرية في إدارة الانتخابات وما كفله الدستور والقانون من استقلال موازناتها، والتزام الدولة المصرية بتوفير الدعم المالى اللازم للاستحقاقات الانتخابية بما يضمن استدامة التمويل ووفاء الهيئة بكافة التزاماتها في مناخ من الاستقلال.

وأشار مطر إلى أن التجربة المصرية في إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ عام 2020 في ظل التدابير الاحترازية لجائحة كورونا مثال يحتذى به، فقد تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال مرونة التشريعات إجراء انتخابات المصرين بالخارج عن طريق البريد، الامر الذى انعكس أثره على ترشيد الانفاق.

وأبدى مطر استعداد الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لنقل خبراتها في هذه التجربة لأشقائها من هيئة الانتخابات الافريقية