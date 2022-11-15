وزيرة الدولة الفرنسية للبيئة تبدأ زيارة لمصر للمشاركة بمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - بدأت وزيرة الدولة الفرنسية للبيئة بيرونجير كويار، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام تشارك خلالها فى العديد من الفعاليات بمؤتمر المناخ الذى تتواصل أعماله بشرم الشيخ.





وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة - فى بيان صحفى- أن الزيارة ستكون فرصة للوزيرة الفرنسية للالتقاء بعدد من نظرائها من أجل تحضير النقاشات التى ستُعقد فى مونتريال خلال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر التنوع البيولوجى "CO15" من 7 إلى 19 ديسمبر المقبل. وأضافت السفارة أن وزيرة الدولة ستشارك فى وقت لاحق اليوم فى الحدث الذى يحمل عنوان "التحالف الدولى للقدرة على مواجهة الجفاف" وستناقش مع نظرائها سبل خلق إنشاء منصة تشاركية بغية إعطاء دفعة للعمل السياسى وتسريع وسائل تنفيذ حلول فى مكافحة الجفاف. كما تحضر الوزيرة غدا الأربعاء، وفى إطار يوم التنوع البيولوجى الذى تنظمه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، عدة فعاليات، لاسيما الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى "تحقيق الصلة بين المناخ والتنوع البيولوجى".

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