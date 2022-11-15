محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات

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جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال المحافظ والوفد المرافق له، أعضاء اللجنة الباباوية المشرفة على احتفالات الدير، وهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والمشرف العام على الدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.
رافق محافظ الأقصر خلال الزيارة، وفدا ضم نائبه محمد عبدالقادر، وخالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والدكتور هشام عبدالغفار مدير أمن الأقصر، وحسن عبدالعزيز حكمدار المديرية، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية.
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