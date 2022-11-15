مدبولى يبحث مستجدات تطوير مجمع الألومنيوم فى نجع حمادى

وأكد رئيس الوزراء أنه تم إجراء دراسة متكاملة بهدف رفع كفاءة مُجمع الألومنيوم بنجع حمادى، لتطوير دورة العمل والتوسع فى الإنتاج، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتى فى ظل أهمية هذا الصرح باعتباره الوحيد المتخصص فى هذه الصناعة الاستراتيجية على أرض مصر، حيث ستسهم زيادة الإنتاج فى خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وتخصيص جانب للتصدير.
من جانبه، عرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز نتائج الدراسة التى تمت من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى تبلغ نحو 320 ألف طن سنويًا، وتمثل صادرات الشركة 60 -70% من حجم الإنتاج، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد الوزير أن مشروع تطوير مجمع نجع حمادى يتضمن إعادة تأهيل خطوط وخلايا الإنتاج القائمة ومنطقة الكهرباء، وإضافة طاقة إنتاجية حوالى 100 ألف طن سنويًا، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بمدينة سفاجا بطاقة إنتاجية نحو 300 ألف طن سنويًا.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى ضوء المؤشرات الناتجة عن دراسات الجدوى التى قام بها أحد المكاتب الاستشارية العالمية.
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