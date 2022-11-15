الأمم المتحدة: هناك حاجة لنظام عالمى للإنذار المبكر لمواجهة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصرى، على هامش فعاليات المؤتمر السابع والعشرون للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف كوروشى أن العالم يمر بمسار من الأزمات المناخية يمكن أن تصل بدرجة حرارة كوكب الأرض إلى أكثر من 2.5 درجة مئوية، لذلك واجب علينا التعاون من أجل الحد من غازات الاحتباس الحرارى، مبينا أن الكارثة المناخية تهدد الحضارة الإنسانية، وأن الأزمة المائية يمكنها تشتيت مجتمعات بأكملها.

وأشار إلى أن 80% من أزمات المناخ التى نشهدها ترجع إلى المياه، لكن العالم لا يمتلك أية سياسة شاملة متكاملة بسبب المياه، وليس هناك قواعد بيانات بشأن أنظمة المياه.

وأكد أن العالم يحتاج لتكامل السياسات المائية العالمية والتعامل الذكى مع الموارد المائية، وضمان وجود بنية تحتية مائية ذكية؛ لمواجهة تحديات التغير المناخى، ومن هنا يأتى دور العلم الذى يضمن لنا أن كافة الإجراءات والسياسات والاستثمارات يمكن فحصها وتقييمها أولًا بأول.

وأوضح رئيس الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن العالم يحتاج سنويا من 600 إلى 800 مليار دولار إضافية لتحسين البنية التحتية المائية فقط، والعالم يستثمر حوالى 200 مليار دولار وبالتالى هناك فجوة أكثر من 400 مليار دولار، مبينًا أن الحكومات لن تتمكن من تقديم هذا الفارق فى التمويل، ومن هنا تأتى الحاجة القصوى للمجتمع الدولى ومؤسسات الاستثمار الدولية ومساهمات القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة فى هذا المجال.