محافظ جنوب سيناء: الدولة تعمل على إنشاء السدود للاستفادة من مياه الأمطار

وأوضح المحافظ - خلال مشاركته اليوم الثلاثاء فى الجلسة النقاشية حول تأثير التغيرات المناخية على البحار والمحيطات والمنعقدة على هامش مؤتمر المناخ - أن الدولة تقوم بحفظ مياه الأمطار الناتجة عن السيول خلف هذه السدود الأمر الذى يؤدى إلى اعادة ملء الخزانات الجوفية التى تمد المحافظة بمياه الشرب، وتساعد على ازدهار الزراعة وتوفير مياه الشرب أيضا للمزارع خاصة السكان المحليين " البدو".
ودعا المحافظ إلى ضرورة فهم أفضل للمخاطر المتعلقة بالمحيطات وتحويل استجابتنا العالمية لتوقع المخاطر والتكيف معها، بدلا من معالجتها بعد وقوع الكارثة، مشيرا إلى أن الاستثمار القائم على الحلول الطبيعية يمكن ان يلعب دورا حيويا لمواجهة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ لها طابع جغرافى متميز وتطل على منطقة بحرية هادئة، لافتًا إلى أن مؤتمر المناخ يعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ والتى تؤثر بدورها على موارد الدول خاصة النامية منها.
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