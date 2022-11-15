انت الان تتابع خبر أسعار القطن اليوم في الشرقية..الذهب الأبيض ينافس الأصفر في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يزداد البحث اليومي لدى المصريين عن أسعار القطن اليوم، نظرا لتغير الأسعار الذي واجهته البلاد في الأسابيع الماضية، وفي هذا الموضوع سوف نوضح لكم أسعار القطن اليوم في الشرقية، حيث تعد أهم محافظات إنتاجها للقطن.

أسعار القطن اليوم في الشرقيةيستمر الذهب الأبيض في الصعود، حيث جاءت أسعار قنطار القطن اليوم بسعر 4580 من نوع 94، والقنطار وجيزة 97 بسعر 4500، وقنطار القطن وجيزة 93 بسعر 4300، ومن المحتمل أن تزيد الأسعار في الوجه القلبي

إلى 4400 جنيه

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تجري الآن تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة، والتي تقام للعام الرابع على التوالي، والتي تقوم بيع القطن في مزاد علني، بهدف تحسين عملية تداول القطن والمحافظة على جودتها. مع تحقيق أعلى عائد للفلاح من خلال المزاد.

أسعار القطن اليوم في مصر

يأتي سعر قنطار القطن في الوجه القلبي بسعر يبدأ من 3500 وصولا إلى 3800 جنيه، وقد جاء سعر القنطار في الوجه البحري لنوع الطويل بسعر 4800 في المزاد وصولا إلى 6000 جنيه.

وقد أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن سعر قنطار الذهب وصل في آخر المزاد إلى 4870 جنيه في كفر الشيخ.

وأكد التجار ايضا ارتفاع سعر القطن في محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية، وهذا سبب زيادة الطلب العالمي على القطن، وتم تأجيل المزاد لحين استقرار الأسعار في البورصة العالمية، وتوقف أسعار القطن اليوم في الشرقية عند سعر 4500 للقنطار الواحد.