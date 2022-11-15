محافظ شمال سيناء ينفي وجود حالات التهاب سحائي بين طلبة المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 05:29 مساءً - نفى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء،، وجود اي حالات إلتهاب سحائي بين طلبة المدارس،

مشدد على توخي الحذر فيما بنشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المحافظ عدم صحة ما نشر علي وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود حالات إلتهاب سحائي في المدار، .

وطالب بتوخي الحذر و عدم تداول اخبار غير صحيحة وتوخي الدقة فيما يتم نشره، والحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها الرسمية.

ووجه محافظ شمال سيناء بتوقيع الكشف الطبى العشوائي علي طلبة المدارس عن طريق أطباء التأمين الصحي وإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، بجانب متابعة الحالة الصحية لطلبة المدارس عن طريق الزائرات الصحيات.

من حانبه أكد الدكتور طارق شوكة ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه لا صحة لما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حالات التهاب سحائي بين أطفال المدارس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الأمر لا يتعدى ظهور بعض الحالات البسيطة من ارتفاع درجات الحرارة ونزلات البرد نتيجة تغير الفصول والأجواء المناخية.

وناشد "شوكه" المواطنين بتوخي الحذر والحفاظ على الأطفال من التغيرات المناخية، والتغذية السليمة وعدم تخفيف الملابس وتناول السوائل الدافئة، وفي حالة ظهور اي أعراض للبرد وارتفاع درجة الحرارة التوجه إلى أقرب منشأة صحية للكشف والحصول على العلاج اللازم.