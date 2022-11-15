عاجل- السيسى يتابع الموقف المائى لمشروعات استصلاح الأراضى بجنوب الوادى

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصة فى منطقة توشكى بجنوب الوادى".
وقد اطلع السيد الرئيس فى هذا الإطار على حجم الأعمال الحالى فى مختلف مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائى الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا.
كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافى لمساحات الأراضى الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلا عن الدراسات ذات الصلة بكل من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة.
وقد وجه الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازى مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة فى هذا الإطار، خاصة عن طريق نظم الرى الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.
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