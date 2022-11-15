القوى العاملة: زيارة ميدانية لصيادى بحيرة المنزلة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بشأن قيام وفداً من المديرية برئاسة ياسر سعيد مدير المديرية بزيارة مجموعة من الصيادين العاملين ببحيرة المنزلة، وذلك فى كل من منطقة المطرية ومنطقة الجمالية بالمنزلة، وذلك للاطمئنان على أوضاعهم والاستماع للمشاكل التى يواجهونها.





وقال مدير المديرية ياسر سعيد، إن ذلك يأتى فى إطار حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على رعاية العمالة فى جميع المجالات وخاصة العمالة الأولى بالرعاية. ونوه إلى أنه تم الاستماع إلى مشكلات الصيادين ببحيرة المنزلة خاصة المشاكل التى تواجههم فى الوقت الحالى والتى تتزامن مع عملية تطهير وتطوير ورفع كفاءة البحيرة، والتى تتعلق معظمها فى توقف الصيد بالبحيرة خلال هذه الفترة. وأشار مدير المديرية، إلى أن الوفد قام بجولة تفقدية للبحيرة للتعرف على مشكلات الصيادين على الطبيعة لبحثها والعمل على حلها وتقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة لتلك الفئة.

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