عوض تاج الدين: الفيروس المخلوي التنفسي ليس جديدا.. ولا داعي للقلق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 04:35 مساءً - قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك مجموعة من الفيروسات تعرف بالفيروسات التنفسية، وجميع تلك الفيروسات تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس الإنفلونزا، مشيرا إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي ليس جديدا بل موجودا منذ وقت طويل.

وأضاف تاج الدين - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، اليوم الثلاثاء - أن وزارة الصحة أعلنت عن وجود وانتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس ليس بجديد ومتواجد منذ وقت طويل.

وتابع أن الفيروس يصيب الأطفال وكبار السن أيضا، ولكن الأعراض تظهر بقوة على الأطفال، نتيجة التجمعات والخروج في الصباح والتعرض لتغيرات واضحة في درجات الحرارة.

وأوضح أن فيروس المخلوي التنفسي متواجد سنويا وخاصة في فترة الانتقال من فصل الصيف إلى الشتاء، مبينا أن الفيروس أمر طبيعي ولا داعي للقلق.

ووجه عدة نصائح للأمهات.

وقال: "في حالة ظهور الأعراض على الطفل يجب أن يبتعد عن غيره من الأطفال، بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة الشخصية، وذلك لمنع انتشار العدوى"، مشددا على ضرورة التوجه إلى الطبيب المعالج فور ظهور الأعراض، تجنبا لحدوث أعراض وتطورات جانبية، يمكن أن تتسبب في التهاب الشعب الهوائية والرئة.