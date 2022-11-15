عاجل- السيسى يوجه بمواصلة جهود تطوير منطقة شرق الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموى المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية". وقد تم فى هذا الإطار عرض تفاصيل تطوير منطقة شرق الإسكندرية، خاصة ما يتعلق بإنشاء مدينة أبو قير الجديدة، والتى تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية فى البحر المتوسط، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلا عن إضافة حيز عمرانى جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحرى على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التى من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجى الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية. وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية، وذلك فى إطار التنمية الشاملة للمحافظة فى كافة القطاعات، مع ربط تلك الجهود بالتطوير الجارى حاليا فى شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية، ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات والتجارة.

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