بسعر 10.5 جنيه للكيلو.. وزير ‏التموين يوجه بزيادة المعروض من الأرز

جدة - نرمين السيد - وجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو وبيع الأرز الأبيض البلدى الحر بسعر 14.5 جنيه للكيلو فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويصل عددها الى ‏‏1300 مجمع استهلاكى.





وذكرت وزارة التجارة والصناعة - فى بيان لها اليوم - أن المصيلحى وجه الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية باستمرار إتاحة، وتوفير الأرز الأبيض البلدى لكافة السلاسل التجارية فى المحافظات وبأسعار متفاوتة حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

وأكد المصيلحى حرص الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على السماح لمضارب ‏القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب ‏الأرز الخاص بها، وطرحه بالأسواق تحت اشراف مديرية التموين التابع لها ‏المضرب مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج "1 كيلو جرام"، وعدم جواز تعبئة الأرز الأبيض فى عبوات تزيد ‏عن "1 كيلو جرام"، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له ‏إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها الأرز.

وفى نفس السياق، وجه المصيلحى مديرى المديريات بتوجيه إنذار إلى ‏المضارب المعتمدة من المديريات والتى لم تقم بالتعاقد مع ‏هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ ‏الانذار لإتمام التعاقد وإلا يتم إلغاء الاعتماد واتخاذ ‏إجراءات الغلق فورًا.

كما وجه المصيلحى بتشكيل لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين تشمل مفتش تموين من المديرية ‏وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز ومهمتها التفتيش على جميع أماكن تخزين الأرز وفى حالة ما إذا ‏كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر وتحريز ‏كميات الأرز المضبوطة واتخاذ إجراءات الغلق لحين ‏تصرف النيابة العامة فى محضر الضبط والتفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية ‏التموين المختصة واتخاذ اجراءات الغلق بالتنسيق مع ‏المحافظة وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات ‏المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة فى محضر الضبط.‏

وأكد المصيلحى، أن الهدف من كل هذه الإجراءات وتلك القرارات والتى تم اتخاذها بالتعاون مع على كافة الأطراف المعنية تأتى فى إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود وهو وفره وإتاحة وزيادة المعروض من سلعة الأرز باعتبارها أحد أهم السلع الاستراتيجية، وذلك بكميات وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام، مشددًا على كافة المتعاملين فى منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم وعدم ارتكاب أى من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.