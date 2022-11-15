 وزير البترول يعلن عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن إطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، ضمن فاعليات قمة COP27 بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون الدولى، والمديرة الإقليمية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.





وأكد وزير البترول - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن مجالات الهيدروجين منخفض الكربون يعد وسيلة مستدامة لتنويع خيارات الطاقة وإيجاد نظام طاقة مرن، وأن مصر تمتلك من المقومات المهمة فى هذا المجال تسمح بالمساهمة فى تلبية الطلب المتزايد لتحقيق أمن الطاقة بأقل أثار على البيئة.

وأضاف الملا أن إعلان مصر عن إطار استراتيجية للهيدروجين منخفض الكربون يعد خطوة رئيسية فى تحقيق رؤية مصر لتصبح لها دور فاعل على المستوى العالمى فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون من خلال الاستفادة من أصول مصر ومواردها من الطاقة الجديدة والمتجددة والموقع الاستراتيجى، والكوادر البشرية المصرية.

وأشار إلى أن ذلك يمهد الطريق لمصر لتحقق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المائدة المستديرة التى عقدت بعنوان "الاستثمار فى مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر"، بان الهيدروجين الأخضر أحد أهم الحلول الواعدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر فى الأعوام القادمة وفرصة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة التغير المناخى وأهداف اتفاقية باريس.

وأوضح الملا، أن تطوير إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون يمثل نموذجا متميزا للتعاون المثمر مع وزارتى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ التى تستضيفها مصر هى المكان المناسب ليشهد هذه الخطوة الهامة والفارقة، خاصة وأنها تمثل دليلا واضحا على التزام مصر نحو مستقبل مستدام وأخضر ومتوافق مع قمة هذا العام لتحويل التعهدات والالتزامات إلى أفعال وتنفيذ.

ولفت أن مشاركة كل الأطراف المعنية بما فى ذلك الحكومات، القطاع الخاص، المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل لتعزيز العمل المناخى الإيجابى لا يمكن إغفالها، لافتا إلى أهمية مواصلة التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة لدعم تنفيذ مصر استراتيجيتها الوطنية القادمة للهيدروجين منخفض الكربون، ولكشف كافة إمكانات الطاقة من الهيدروجين فى مصر والعالم.

كما شهد الملا وعدد من الوزراء توقيع عددا من الاتفاقيات الإطارية لمشروعات تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر.